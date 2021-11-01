الجهد الهندسي للحشد الشعبي يواصل حملة تأهيل وتطوير طريق بغداد - واسط

2021/11/01 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط - واعيواصل الجهد الهندسي للحشد الشعبي تأهيل وتطوير طريق بغداد - واسط وكري بعض الانهار والمبازل استعداداً لموسم الزراعة الشتوية وتقديم الخدمات في مدينة الكوت.وتأتي هذه الجهود وفقاً لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ضمن حملة أطلقها رئيس الهيئة باسم الشاعر المرحوم (سمير صبيح) واستجابة لمناشدة ابناء ذي قار ايضاً وعلى غرار حملة واسط، توجه الحشد الشعبي بالجهد الهندسي لتقديم المساعدة لأهالي الناصرية بحملة خدمية كبرى".ولاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين الذين أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الحشد الشعبي في تقديم الخدمات، بالتزامن مع عملياتها النوعية والاستباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في مختلف قواطع المسؤولية.

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