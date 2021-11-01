2021/11/01 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الأمين العام للأمم المتحدة: مؤتمر كوب26 يجب أن يعمل من أجل “إنقاذ البشرية”

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