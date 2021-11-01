المديرية العامة للمرور تصدر توضيحاً بشأنه لوحات تسجيل المركبات

2021/11/01 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المديرية العامة للمرور، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن لوحات تسجيل المركبات.

وقال مدير المرور العامة اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، في مقطع فيديو تابعته (بغداد اليوم) إن "انه تم معالجة مشكلة عدم وجود اللوحات وسيتم متابعة والوقوف على أي معرقل او خلل وإيجاد الحل المناسب بموافقة وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة وكيل وزير الداخلية".

وأضاف أنه "تم معالجة المشكلات الحاصلة"، مبيناً أنه "سيتم إطلاق اللوحات خلال الأيام المقبلة".

وأشار الربيعي ان "المديرية قامت بضخ مايقارب الـ 3000 لوحة لموقع الكاظمية، وسيتم تعزيز جميع المواقع الأخرى باللوحات بالتعاقب".

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