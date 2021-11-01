2021/11/01 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الاثنين، موقفه من الاعتزال بعد مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال ميسي البالغ 34 عاما خلال مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكاتالونية: "صراحة لا أفكر بهذا الأمر الاعتزال بعد ما حصل لي، أعيش كل يوم بيومه وكل سنة بسنة لا أدري ماذا سيحصل في المونديال أو بعد المونديال، لا أفكر بهذا الأمر على الاطلاق".

وأضاف ميسي الذي انضم هذا الصيف إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة الإسباني بأن عملية الانتقال كانت تغييرا كبيرا في حياته لكنه وعد بالعودة يوما ما إلى مدينة برشلونة ربما لشغل منصب في النادي أيضا".

وأشار إلى أنه "سيعود يوما ما للعيش في برشلونة، وسيواصل حياته هناك فهذا ما تريده زوجته وما يريده هو أيضا".

وأردف ميسي: "لا أدري ما إذا كان هذا الأمر سيحصل مباشرة بعد انتهاء عقدي مع سان جيرمان لكننا بالتأكيد سنعود إلى برشلونة".

وتابع: بأن أحدا في نادي برشلونة لم يطلب منه اللعب مجانا وسط الأزمة المادية الكبيرة التي يرزح تحتها النادي الكاتالوني، وقال: "بذلت قصارى جهدي للبقاء في صفوف برشلونة، لكنهم لم يطلبوا مني في أي وقت أن العب مجانا، كل ما في الأمر بأنهم طلبوا مني أن اتقاضى نصف راتبي وقبلت بذلك من دون أي مشكلة، حيث كان يتعين علينا أن نساعد النادي".

ولفت النجم الأرجنتيني إلى أن رغبته ورغبة عائلته كانت في البقاء مع برشلونة، وفيما يخص إمكانية فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته أجاب: "إذا حصل هذا الأمر الفوز بالكرة الذهبية، سيكون رائعا لأن ذلك سيعني الكثير لي الفوز بها للمرة السابعة، سيكون الأمر جنونيا، وإلا فإن الأمر لن يكون كارثيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يعلن عن موقفه من الاعتزال بعد مونديال قطر 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يعلن عن موقفه من الاعتزال بعد مونديال قطر 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).