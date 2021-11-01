مفوضية الانتخابات تحدد موعد بدء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في صلاح الدين

2021/11/01 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن موعد البدء بالعد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في ذي قار.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اليوم البدء بالعد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة ذي قار، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

واضافت أنه "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظة بعد إكمالها يوم غد الثلاثاء إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة.".

وبينت أنه "سيشهد يوم غد الثلاثاء، عملية عد وفرز محطات محافظة صلاح الدين إضافة إلى المتبقي من محطات ذي قار، أما يوم الأربعاء فسيجري فيه عد وفرز محطات محافظة البصرة".

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