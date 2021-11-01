صحة ميسان تجري فحوصات مختبرية لعينات من الأغذية لمعرفة العوامل المسببة لحالات التسمم في المحافظة

2021/11/01 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اجرت دائرة صحة ميسان فحوصات مختبرية لعينات من الأغذية لمعرفة العوامل المسببة لحالات التسمم في المحافظة والتي توفيت احداها".وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة "علي نعمة النوري" منذ بداية الحادثة توجهت فرقنا الصحية والرقابية بالتنسيق مع الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية للتحري عن العوامل المسببة لحالات التسمم وجمع العينات والنماذج حسب المعلومات الواردة من قبل المرضى الراقدين وإرسالها إلى مختبر الصحة المركزي لمعرفة النتائج ومدى صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري ولمعرفة العوامل المسببة لحالات التسمم".واضاف:" خلال الساعات القادمة ستظهر نتائج التحليل الاولية لبعض المواد الغذائية ، والبعض الاخر ستظهر نتائجه خلال الايام القليلة القادمة "./انتهى

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