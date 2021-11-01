المالكي يبحث مع السفيرين التركي والفرنسي مستجدات الاوضاع السياسية ونتائج الانتخابات النيابية المبكرة

2021/11/01 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، اليوم الاثنين ، في لقاءين منفصلين سفيري تركيا وفرنسا لدى العراق ، لبحث مستجدات الاوضاع السياسية ونتائج الانتخابات النيابية المبكرة وما افرزته من اعتراضات وتأثيرها في الوضع السياسي الراهن في البلد./انتهى5

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