2021/11/01 | 16:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ مين من الأزمة التي لم تدمر البلدان الفقيرة فحسب بل أذلت أيضا البلدان الغنية التي لديها أنظمة رعاية صحية من الدرجة الأولى.وتمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والبرازيل معا – وجميعها بلدان ذات دخل أعلى من المتوسط أو مرتفع – ثمن سكان العالم، لكن حدث بها ما يقرب من نصف جميع الوفيات المبلغ عنها نتيجة الفيروس.وسجلت الولايات المتحدة وحدها فقدان أرواح أكثر من 740 ألف شخص، أكثر من أي دولة أخرى.وقال أخصائي الأمراض المعدية في كلية ييل للصحة العامة ألبرت كو إن “هذه لحظة حاسمة في حياتنا.ماذا علينا أن نفعل لحماية أنفسنا حتى لا تحدث 5 ملايين حالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفيات كورونا تتجاوز “الحد المقلق”..



ودولة تدفع ثمنا باهظا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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