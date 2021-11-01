عتبة تشكيل الحكومة العراقية .. ابوابها ملغومة - علي عرمش شوكت

2021/11/01 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت العراق الذي يشكل هامة الشرق العربي وعقله القادح، غدا العبث به سالكاً لمن هب ودب للاسف الشديد.



ففي علمنا اليوم لم يبق بلد لا يحكمه شعبه مهما كانت خلافاته الداخلية، ولا احد من اطراف الخلاف يجرؤ على التفريط بمصالح اهله لحساب مصالح القوى الاجنبية ما عدا العراق، رغم ما يمتلكه هذا البلد المستباح من كفاءات وطنية مخلصة وحريصة.



ذلك ما يشكل مفارقة العصر التي تبدو من طراز فريد. جاءت الانتخابات الاخيرة ف ......





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