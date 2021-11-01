حالات التسمم في ميسان تتعدى 240 ووفاة احد المصابين

2021/11/01 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثين، بارتفاع

حالات التسمم في ميسان الى اكثر من 240.

وقال المصدر، إن "حالات التسمم في ميسان

ارتفعت الى اكثر من 240 حالة".

وأضاف، أن "دائرة صحة محافظة ميسان سجلت

242 حالة تسمم

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