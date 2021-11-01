البيئة تنظم ورشة عمل للتعريف بالغازات الصديقة للبيئة 

2021/11/01 | 16:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كربلاء المقدسة

اقامت وزارة البيئة / المركز الوطني للأوزون وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP ) ورشة عمل لتدريب الفنيين عن بدائل مواد الهيدرو فلورو كاربون (HFC) بالتعاون مع مديرية بيئة كربلاء المقدسة .

مدير المركز الوطني للاوزون شذا كاظم أكدت في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ، “ان الورشة تضمنت محاور مهمة منها التعريف بالغازات الصديقة للبيئة والتداول الأمن ببدائل مواد (HFC) كما تضمنت محاضرات وشرحا مفصلا عن طبقة الاوزون والمواد المستنفدة لها و طرق منع التجارة غير المشروعة لتلك المواد فضلا عن التشريعات القانونية الصادرة من الامانه العامة لمجلس الوزراء.

واضافت كاظم ان الدورة لاتقتصر فقط على المحاضرات النظرية بل تتضمن زيارات ميدانية إلى مصنع المكيفات في كربلاء لمتابعة عمله وحثه إلى التحول إلى البدائل التي لا توثر على طبقة الاوزون والبيئة .

ومن جهة اخرى اشاد مدير بيئة كربلاء حامد عبيد وممثلو الدوائر المعنية وأصحاب ورش الصيانة الحاضرون في الورشة باهمية المعلومات لتي رفدت المنتسبين والعاملين في هذا المجال والتواصل بين الدوائر في المركز والمحافظات للحفاظ على البيئة والصحة العامة

وانضم العراق الى اتفاقية ( فينا ) لحماية طبقة الاوزون في فينا في 22 / آذار / 1985 والى بروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الذي دخل حيز النفاذ في 1 / كانون الثاني / 1989 في الاجتماع الحادي عشر للاطراف المنعقدة عام 1999.

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