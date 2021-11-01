السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن شارك في إطلاق نار على رجال أمن

2021/11/01 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت السلطات السعودية اليوم الإثنين، حكم الاعدام في حق مواطن دين بالمشاركة في عمليتي إطلاق نار على رجال أمن في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية للبلاد، على ما أعلنت وزارة الداخلية.

واوردت وكالة الأنباء السعودية الحكومية (واس) نقلاً عن بيان لوزارة الداخلية أنّه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني الإثنين بالدمام بالمنطقة الشرقية” ذات الغالبية الشيعية.

وقالت إنّ الجاني وهو “سعودي الجنسية” شارك مع “أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم” إضافة إلى “متاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن”.

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