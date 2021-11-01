إدارة محافظة ذي قار تتخذ من قضاء سيد دخيل مقرا جديدا لها

2021/11/01 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ ذي قار وكالة الدكتور محمد هادي يعلن عن تشغيل مضختي ماء بطاقة ٧٥٠ م٣/ث لمعالجة ازمة المياه في قضاء سيد دخيل

المكتب الاعلامي: اعلن محافظ ذي قار وكالة الدكتور محمد هادي، اليوم الاثنين، عن تشغيل مضختين بكامل الطاقة الاستيعابية في مشروع ماء الاصلاح - الجبايش لمعالجة شحة المياه في قضاء سيد دخيل.

وقال هادي ان "المضختين سيغذيان الانبوب الناقل لقضاء سيد دخيل بطاقة ٧٥٠ م٣/ث ، وستكون هناك مضاعفة لعدد ساعات التشغيل اعتبارا من هذه الليلة لتكون ٢٤ ساعة".

وكان محافظ ذي قار وكالة الدكتور محمد هادي قد وصل الى قضاء سيد دخيل صباح اليوم الاثنين ليجعل من القضاء مقرا لادارة المحافظة، وقرر تشكيل خلية ازمة للوقوف على المشاكل الموجودة فضلا عن رفع التجاوزات عن شط ال ابراهيم وتخصيص قوة امنية للمتابعة.

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