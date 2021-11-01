صحة ميسان تتخذ إجراء بعد

2021/11/01 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

المختبر المركزي في دائرة صحة ميسان يقوم بأجراء الفحوصات المختبرية لعينات من الأغذية لمعرفة العوامل المسببة لحالات التسمم في المحافظة. ============بعد حادثة التسمم الغذائي التي شهدتها محافظة ميسان أمس الأحد والتحري من المرضى عن العوامل المسببة لحالات التسمم توجهت الفرق الصحية الرقابية للاماكن التي ارتادها المصابين وجمع العينات والنماذج من الأغذية والمشروبات وإرسالها إلى مختبر الصحة المركزي .



وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة ميسان الدكتور علي نعمة النوري: حسب توجيهات مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق ومنذ بداية الحادثة توجهت فرقنا الصحية والرقابية بالتنسيق مع الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية للتحري عن العوامل المسببة لحالات التسمم وجمع العينات والنماذج حسب المعلومات الواردة من قبل المرضى الراقدين وإرسالها إلى مختبر الصحة المركزي لمعرفة النتائج ومدى صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري ولمعرفة العوامل المسببة لحالات التسمم وأشار النوري خلال الساعات القادمة ستظهر نتائج التحليل الاولية لبعض المواد الغذائية والأخرى تحتاج للايام القليلة القادمة .

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