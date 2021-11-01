إحصائية بصادرات وإيرادات النفط الخام العراقي المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي

2021/11/01 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية، سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (96) مليونا (708) الفا و( 660) برميلاً، بايرادات بلغت (7) مليار و(680) مليون دولار".

وأشارت إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (93) مليون و(386) الف و (975) برميلا".

وبينت أن "حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و( 11 ) الف و( 917) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن ( 309 ) الف و( 768) برميلا".

وأكدت أن "المعدل اليومي للصادرات النفطية قد بلغ (3) ملايين و(120) الف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 79.378) دولارا".

وتابعت الوزارة، أنها "من خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".

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