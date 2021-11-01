القبض على اثنين من المسلحين في اسطنبول كانا يعتزمان استهداف دور عبادة

2021/11/01 | 16:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ ألقت قوات الشرطة في مدينة إسطنبول التركية القبض على مشتبهين اثنين يعتقد أنهما كانا يعتزمان القيام باعمال مسلحة تستهدف دور عبادة ومؤسسات حكومية ولهما صلة بتنظيم داعش الإرهابي.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات مكافحة الإرهاب في قيادة شرطة إسطنبول، ألقت القبض على شخصين في حي غازي عثمان باشا، بعد تحقيقات قادتها إلى احتمال أن يكونا ينتميان لمجموعات تخطط للقيام باعمال مسلحة ولهما صلة بتنظيم داعش الإرهابي .وأضافت المصادر الامنية أن تحريات قوات الشرطة والمعلومات المتوفرة لديها، خلصت إلى احتمال أن يستهدف المشتبهان دور عبادة ومؤسسات حكومية وقوى أمنية باعمال مسلحة في تركيا.وأكدت أن قوات الشرطة نقلت المشتبهين إلى المحكمة بعد انتهاء تحقيقها معهما، حيث أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق ./انتهى

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