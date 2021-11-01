2021/11/01 | 16:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الاثنين، الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، مشيرة إلى انها بلغت 7 مليارات و680 مليون دولار.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان اليوم، (1 تشرين الثاني 2021)، إن "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت فيها كمية الصادرات من النفط الخام (96) مليونا (708) آلاف و(660) برميلا، بايرادات بلغت (7) مليارات و(680) مليون دولار".

وأضاف البيان، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (93) مليونا و(386) ألفا و(975) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(11) ألفا و(917) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن (309) آلاف و(768) برميلا".

وتابع، ان "المعدل اليومي للصادرات النفطية بلغ (3) ملايين و(120) ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (79.376) دولارا".

وأشار البيان، إلى ان "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن احصائية الصادرات والايرادات للشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن احصائية الصادرات والايرادات للشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).