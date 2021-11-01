بالارقام.. قفزة بايردات العراق النفطية خلال الشهر الماضي

2021/11/01 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن

مجموع الصادرات والايرادات المتحققة

لشهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بحسب الاحصائية الاولية

الصادرة عن شركة تسويق النفط

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