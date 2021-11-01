النفط تعلن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي

2021/11/01 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (٩٦) مليونا و (٧٠٨) الفا و( ٦٦٠ ) برميلاً ، بايرادات بلغت (٧) مليار و(٦٨٠) مليون دولار”.

واشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (٩٣) مليون و(٣٨٦) الف و (٩٧٥) برميلاً ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( ٣) مليونا و( ١١) الفا و( ٩١٧ ) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن ( ٣٠٩ ) الف و( ٧٦٨ ) برميل”.

وأوضحت، أن “المعدل اليومي للصادرات النفطية قد بلغ (٣) مليون و(١٢٠) الف برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( ٧٩.٣٧٦ ) دولارا”.

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