2021/11/01 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن قرار شمول الأعمار من 12 سنة فما فوق بلقاح كورونا تم بعد دراسة علمية وفنية وهو ساري المفعول اعتباراً من اليوم.وقال المتحدث باسم وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلق على قرار شمول الأعمار من 12 سنة بلقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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