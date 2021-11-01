2021/11/01 | 16:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تعقد مؤتمرا خاصا بحضور السيد عثمان الغانمي حول مخاطر انتشار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تعقد مؤتمرا خاصا بحضور السيد عثمان الغانمي حول مخاطر انتشار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).