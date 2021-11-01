البرلمان المصري يقر تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

2021/11/01 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

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