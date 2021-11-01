العراق يعلن مجموع صادراته وإيراداته النفطية خلال الشهر الماضي

2021/11/01 | 16:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط العراقية، الاثنين، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

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وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام وفق بيان للوزارة تلقى تلقى "ناس"، نسخة منه (1 تشرين الثاني 2021)، "(٩٦) مليونا (٧٠٨) الفا و( ٦٦٠ ) برميلاً ، بايرادات بلغت (٧) مليار و(٦٨٠) مليون دولار".

وأشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (٩٣) مليون و(٣٨٦) الف و (٩٧٥) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( ٣) مليونا و( ١١) الفا و( ٩١٧ ) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن ( ٣٠٩ ) الف و( ٧٦٨ ) برميل".

وتابعت أن "المعدل اليومي للصادرات النفطية قد بلغ (٣) مليون و(١٢٠) الف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( ٧٩.٣٧٦ ) دولارا".

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