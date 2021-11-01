السعودية.. التحالف يدمر موقعين لإطلاق الصواريخ الباليستية في اليمن

2021/11/01 | 17:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن تدمير موقعين لغطلاق الصواريخ الباليستية في محافظتي صعدة وعمران اليمنيتين في إطار إحباط محاولة استهداف أعيان مدنية في المملكة

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