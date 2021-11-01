لبنان تدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

2021/11/01 | 17:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين الدولتين على خلفية تصريحات لوزير الاعلام جورج قرداحي.وقال بو حبيب لوكالة فرانس برس: إن “المشاكل بين […]

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