الدفاع المدني تنقذ سائقا بعد سقوط عجلته في مشروع بزل جنوبي بغداد

2021/11/01 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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داد_الكرخ

فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ تخرج عجلة حمل وتنقذ سائقها جنوب بغداد ..

==============تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ سائق عجلة حمل نوع كيا بنگو سقطت داخل مشروع بزل في منطقة المحمودية جنوب بغداد .

حيث عملت تلك الفرق الى انقاذ السائق والاطمئنان على صحته أولأ ثم إخراج العجلة من مشروع البزل ثانياً بعد ان استخدمت أجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب العجلة وانهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية .

يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه .

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