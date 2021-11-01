القضاء يصدر قرارات بحق صاحب مطعم و6 متهمين بحادثة التسمم بميسان

2021/11/01 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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صاحب مطعم و٦ متهمين على خلفية تسمم غذائي في ميسان

2021-11-01 16:59:00

بغداد / إعلام القضاءأعلنت محكمة تحقيق العمارة اتخاذها إجراءات بتوقيف صاحب مطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في ميسان.وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة احدهم.

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