القضاء يتخذ اجراءات قانونية بحق صاحب مطعم و٦ متهمين على خلفية تسمم غذائي في ميسان

2021/11/01 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت محكمة تحقيق العمارة عن اتخاذها إجراءات بتوقيف صاحب مطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في ميسان.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له :أن "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب مطعم و٦ متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة احدهم"./انتهى8

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