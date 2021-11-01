2021/11/01 | 17:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اصدر وزير الكهرباء في حكومة اقليم كردستان، كمال محمد صالح، اليوم الاثنين، أمراً ادارياً بتنفيذ قرار تخفيض 15% من اجور الكهرباء لجميع المشتركين.وبحسب وثيقة صدرت عن الوزارة، فقد اصبح بامكان دوائر الكهرباء الآن استيفاء اجور الكهرباء من المشتركين بخصم مقداره 15% وذلك خلال الشهرين الاخيرين من العام الحالي.وبحسب الوثيقة المذيلة بتوقيع الوزير، فأن القرار قد دخل حيز التنفيذ./ انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اعفاء جزء من ديون الكهرباء في كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اعفاء جزء من ديون الكهرباء في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).