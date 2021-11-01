تشغيل مضختي ماء لمعالجة الازمة في قضاء سيد دخيل بذي قار

2021/11/01 | 17:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن نائب محافظ ذي قار، محمد هادي، اليوم الاثنين، عن تشغيل مضختين بكامل الطاقة الاستيعابية في مشروع ماء الاصلاح – الجبايش لمعالجة شحة المياه في قضاء سيد دخيل.وقال هادي في بيان: إن “المضختين سيغذيان الانبوب الناقل لقضاء سيد دخيل بطاقة ٧٥٠ م٣/ث ، وستكون هناك مضاعفة لعدد ساعات التشغيل اعتبارا من هذه الليلة […]

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