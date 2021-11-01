دروب الابداع: الروائي وشخصياته - محمد علي سليمان

2021/11/01 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_سليمان الشخصيات هي من يدفع الرواية إلى الأمام _ شينوا أتشيبي.في البداية لا بد من التذكير بكتاب " أبطال الرواية الحقيقيون " للكاتب باتريك بيسنو، وهو يسعى خلف شخصيات الروايات، حيث يحق التساؤل: من أين يأتي الكاتب بأبطال رواياته، وهكذا انطلق الكاتب يبحث في الوثائق التاريخية عن تلك الشخصيات المغمورة أو الحقيقية الذين تقاطعوا مع مخيلة الروائيين حيث استلهموا أحداثاً حقيقية أو شخصيات حقيقة وحولوها إلى أب ......





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