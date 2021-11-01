اردوغان: العملية العسكرية في سوريا ما زالت قائمة

2021/11/01 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن العملية العسكرية التي تعتزم بلاده تنفيذها ضد مقاتلين أكراد في شمال وشمال شرقي سوريا ما زالت قائمة.

وقال أردوغان للصحافيين: “بالطبع، سيتم إجراء العملية عند الحاجة إليها، ليس هناك تردد في ذلك، من المستحيل ادخار أي جهد في حربنا ضد المنظمات الإرهابية”.

وأضاف أنه اتفق مع الرئيس الأميركي بايدن على إنشاء “آلية مشتركة لجميع القضايا” بين البلدين، خاصةً الأمن والدفاع والتجارة ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية”.

واشار أردوغان الى إنه “اتفق مع بايدن على تكثيف التعاون في وسوريا وليبيا وشرق المتوسط وأفغانستان، وكذلك في المجال الاقتصادي”.

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