2021/11/01 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تنشر خطة دوام المدارس لجميع المراحل ورياض الأطفال للعام الدراسي 2021-2022 المركز الخبري الوطني.

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