من ضفاف دجلة ومع

2021/11/01 | 17:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بضمنهم محمد عنوز وباسم خشان (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن عدد من النواب المستقلين، بدء مشاورات تشكيل كتلة المستقلين في البرلمان العراقي المقبل وذلك خلال تهنئتهم ومشاركتهم بمراسم "عيد الأزدهار".

وأظهر مقطع مصور، تجمع عدد من النواب المستقلين الفائزين في الانتخابات التشريعية بضمنهم محمد عنوز وباسم خشان، معلنين عن انطلاق الجلسة الأولى لتشكيل كتلة المستقلين الفائزين في الانتخابات التشريعية 2021.

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