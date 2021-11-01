صورة.. السيسي وتميم في لقاء حار ومصافحة بـ

2021/11/01 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، على هامش قمة جلاسكو للمناخ (كوب26)، المنعقدة في اسكتلندا.

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