مصنوع من زيت طهي وملابس قديمة وبقايا طعام.. هذا هو وقود قطاع الطيران بالمستقبل

2021/11/01 | 17:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد قطاع الطيران لزيادة إنتاج وقود الطيران المستدام (SAF) المصنوع من زيت الطهي والملابس وانبعاثات إنتاج الصلب وغيرها من المصادر المتجددة.تشرح آنا ستيوارت من CNN في هذا التقرير، كيف يأمل الطيران في التخلص من مركبات الهيدروكربون في المستقبل.

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