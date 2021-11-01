مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المروجين في سبع محافظات

2021/11/01 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في سبع محافظات .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها ألقت القبض على 19 متهما في كل من محافظة "البصرة - ميسان - ذي قار - واسط - كربلاء - بابل - صلاح الدين" بحوزتهم ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، وما يقارب الربع كيلو غرام من مادة الترياق والحبوب المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وسلاح ناري غير مرخص، وآلات جارحة".

واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 / 32 " مخدرات" .

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