الزراعة تكشف عن عائدات الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة

2021/11/01 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن تحديات موسم الزراعة الشتوي وفيما أفصحت عن اتخاذها مجموعة قرارات لمواجهتها، أكدت تحقيق الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة للموسم الثالث على التوالي.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق حقق وللموسم الثالث على التوالي اكتفاء ذاتيا في محصول الحنطة"، مبينا أن "هذا الاكتفاء الذاتي دعم مفردات البطاقة التموينية وسمح بعدم استنزاف العملة الاجنبية في استيراد المادة ذاتها".

وأشار، إلى أن "الانتاج الزراعي المتحقق من محصول الحنطة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، جاء نتيجة التوسع الافقي بالمساحات المزروعة، فضلا عن التوسع العمودي في زيادة الغلة الانتاجية للدونم الزراعي، مما أدى إلى رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للعراق وللسنوات 2019 و2020 و2021 من جهة، وتوفير آلاف فرص العمل بالقطاع الزراعي من جهة أخرى".

وأضاف، أن "خطة الاستزراع الشتوية واجهت عدة تحديات منها انخفاض الخزين الاستراتيجي للمياه، وكذلك خفض الدعم على مستلزمات الانتاج الزراعي كالأسمدة والبذور"، مبينا أن "الوزارة تعمل جاهدة على ايجاد الحلول واستمرار الموسم الزراعي اسوة بالمواسم السابقة، بالاضافة الى اتخاذ حزمة من القرارات ستنعكس إيجابا على القطاع الزراعي وحث المزارعين الى العمل لزيادة الغلة في الدونم الواحد باتباع الارشادات الزراعية وترشيد استهلاك مياه الري".

وعن التحديات الموجودة أوضح أن "العراق يواجه شحا في الامطار وانخفاضا في الخزين المائي ونتيجة لذلك وجهت وزارة الموارد المائية بخفض خطة الاستزراع الشتوية الى 50% من الخطة الزراعية الشتوية للعام الماضي".

ولفت، إلى أن "الوزارة مستمرة بدعم الانتاج النباتي والثروة الحيوانية، حيث عملت على اعادة العديد من مشاريع الثروة الحيوانية، بالاضافة الى التوسع بالمساحات المزروعة ولمختلف المحاصيل وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي لاكثر من 20 منتجا زراعيا نباتيا وحيوانيا وتصدير فائض المنتج الزراعي لعدة محاصيل للعديد من بلدان العالم المختلفة".

من جانب آخر بين الجبوري، أن "التأخر في تسديد مستحقات المزارعين من قبل وزارة التجارة وكذلك انخفاض مبالغ دعم المزارعين في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 أثر بصورة كبيرة على مجمل خطط وزارة الزراعة رغم الجهود الكبيرة والتعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والمزارعين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تكشف عن عائدات الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تكشف عن عائدات الاكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).