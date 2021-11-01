2021/11/01 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إعادة إصدار (445) طن من مادة الحديد في ميناء أبو فلوس.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “من خلال التنسيق وتبادل المعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة إصدار (445) طن من مادة الحديد في ميناء أبو فلوس المركز الخبري الوطني.

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