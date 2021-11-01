2021/11/01 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن تحديات موسم الزراعة الشتوي وفيما أفصحت عن اتخاذها مجموعة قرارات لمواجهتها.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تحديات موسم الزراعة الشتوي..



وجملة من القرارات لمواجهتها المركز الخبري الوطني.

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