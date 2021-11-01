بعد الأزمة الدبلوماسية.. دعوة من لبنان الى السعودية

2021/11/01 | 17:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة.

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