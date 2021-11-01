2021/11/01 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mk3rQy7Mg8s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يزور ثانوية العقيدة ويقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يزور ثانوية العقيدة ويقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).