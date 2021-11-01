اعادة إصدار 445 طن من الحديد في ميناء أبو فلوس

2021/11/01 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن إعادة إصدار 445 طن من الحديد في ميناء أبو فلوس.

وقالت الهيأة في بيان، إنه “من خلال التنسيق وتبادل المعلومات بين هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك في منفذ ميناء أبو فلوس تم إعادة إصدار (445) طن من مادة الحديد متنوعة (حديد تسليح ٬ شيلمان) وذلك لعدم اكتمال الأوراق الرسمية الخاصة بالبضاعة وبطلب من المستورد”.

وأشارت إلى “تنظيم محضر أصولي مشترك مع الجهات ذات العلاقة”.

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