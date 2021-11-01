بالوثائق.. التربية تنشر خطة دوام المدارس للعام الدراسي الجديد

2021/11/01 | 17:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، خطة دوام المدارس لكافة المراحل الدراسية ورياض الأطفال للعام الدراسي 2021-2022.أدناه وثائق تتضمن تفاصيل الخطة كاملة:

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