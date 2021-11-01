زرع كلية الخنزير.. والميتافيرس!

2021/11/01 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرأت، كما قرأنا جميعا منذ عدة أيام ، خبر نجاح عملية زراعة كلية خنزير في جسد مريضة متوفية دماغيا.وهو الخبر الذي يعد بمثابة بارقة أمل لملايين مرضى الكلى حول العالم.خبر ربما يفتح الباب حرفيا لفرصة جديدة في الحياة لمن يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون لزراعة كلية جديدة.

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