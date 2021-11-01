2021/11/01 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري الى مواصلة محاكم التحقيق بقضايا خطف وقتل الناشطين والمتظاهرين.

الضاري طالب أيضا بمحاسبة فرق الموت ومن يقف خلفها، جاء ذلك خلال تغريدة اشاد خلالها بدور القضاء بعد إصداره حكما بالإعدام بحق قاتل الشهيدين الصحفيين أحمد عبدالصمد وصفاء غالي في البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمال الضاري يطالب بمحاسبة فرق الموت ومن يقف خلفها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمال الضاري يطالب بمحاسبة فرق الموت ومن يقف خلفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).