البيت الأبيض يكشف عن الحالة الصحية لبايدن بعد إصابة المتحدثة باسمه بكورونا

2021/11/01 | 18:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف البيت الأبيض عن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد أن أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إصابتها بفيروس كورونا.

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وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين، إن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأميركي جو بايدن جاءت سلبية يوم الأحد (أي غير مصاب).

ولفت البيان إلى أن الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) المنعقد في مدينة غلاسكو باسكوتلندا البريطانية.

"رويترز+RT"

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