رونالدو في المرتبة الأولى ومحمد صلاح في العاشرة.. مشاهير الرياضة الأعلى أجرًا على الانستغرام

2021/11/01 | 18:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء اسم رونالدو في مقدمة قائمة أغنى المؤثرين على انستغرام للعام 2021، حيث يشير تقرير موقع"Hopper HQ" إلى أن كريستيانو رونالدو يتقاضى 1,604,000 دولار مقابل كل منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه البالغ عددهم 295 مليون، حتى كتابة هذا التقرير.

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