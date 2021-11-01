2021/11/01 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في إسدال للستار على وجود اليهود في أفغانستان، والذي امتد لأكثر من 15 قرناً، وصلت آخر يهودية أفغانية كانت تُقيم في البلاد إلى مُخيم “غولم” للاجئين الأفغان بالقُرب من مدينة تيرانا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “وداعاً أفغانستان”..



آخر سيدة يهودية تغادر بلادها المركز الخبري الوطني.

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