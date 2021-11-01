أسعار الدولا ترتفع في أسواق بغداد

2021/11/01 | 18:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.وقال مصدر، إن “بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كان السعر صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار”.واشار إلى أن “اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق […]

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